Безвиз: каким странам интересны российские туристы

Продление безвизового въезда для российских туристов ещё на один год обсуждают в Китае. С 11 мая граждане России смогут находиться в Саудовской Аравии без виз до 90 дней. Корейские авиакомпании ведут с нашей страной переговоры о возобновлении прямого авиасообщения. Такие новости в преддверии летнего сезона заставляют задуматься об отпуске. О том, какие направления будут самыми популярными у россиян, рассказываем в материале.

Без виз дешевле

С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года Китай в одностороннем порядке ввёл для россиян безвизовый режим на срок до 30 дней. Сейчас обсуждается возможность продлить эти преференции ещё на год.

11 мая 2026 года вступает в силу соглашение между правительствами России и Саудовской Аравии о взаимной отмене виз. Договорённость позволяет россиянам въезжать в королевство и находиться там без виз не более 90 дней (непрерывно или суммарно в течение календарного года). Исключение — поездки с целью работы, учёбы или хаджа в период его проведения.

Авиакомпании Южной Кореи, как передаёт ТАСС, обсуждают с российской стороной возможность возобновления прямого авиасообщения.

Отмена Саудовской Аравией виз для россиян существенно снизит финансовую нагрузку на туристов, считает вице-президент АТОР Артур Мурадян.

«Виза стоила порядка 150 долларов. Поэтому можно говорить, что в перспективе рост потока будет существенным. Сейчас самолеты не летают и возобновление полетов пока под вопросом. Но глобально Саудовская Аравия росла и будет расти в турпотоке за счет пляжного, паломнического и событийного туризма. Может быть, в мае все нормализуется», — рассказал он «Парламентской газете».

То же самое можно сказать и о перспективах въездного туризма из королевства.

«Большинство полетов выполнялось авиакомпаниями Саудовской Аравии, — сообщил Мурадян. — Наличие местных перевозчиков всегда является фактором, который помогает местным жителям выбирать поездки в страны, куда есть прямые перелеты в привычном для них формате доставки. Саудовские туристы довольно состоятельные, а значит, интересны нашей Родине».

Но и здесь тоже надо посмотреть, когда ситуация стабилизируется, отметил он.

В Китай поедем, Корея под вопросом

Продление еще на год для россиян безвиза на 30 дней для турпоездки в Китай, по мнению вице-президента АТОР, шаг вполне ожидаемый.

«Это, в принципе, укладывается в тенденцию, которую Китайская Народная Республика выбрала по отношению к открытости в рамках развития выездного туризма, — сообщил Мурадян. — Мы эту меру безусловно приветствуем. Рост выездного туризма в 2025 году увеличился почти на 32 процента, и есть все предпосылки, что в 2026 году он продолжится. Это связано с увеличением перевозок между странами и перераспределением спроса».

«Основные итоги будем подводить уже по результатам летнего сезона, это основной период роста турпотока. Однако я думаю, что и наша страна должна ответить взаимностью, сохранив безвизовый въезд для граждан Китая на аналогичных условиях», — сказал вице-президент АТОР.

Как считает эксперт туристической отрасли, корейскую инициативу можно обсуждать сколь угодно долго, однако ощутимого результата это, скорее всего, не принесёт.

«К сожалению, Южная Корея поддерживает санкции против нашей страны, а значит, перспектив открытия авиасообщения я не вижу никаких. Здесь надо понимать, что нельзя одну часть санкций поддерживать, а вторую не поддерживать. Надо быть реалистами. Это же касается и Японии», — рассказал Мурадян.

Причины интереса перевозчиков из этих стран к полетам в нашу страну достаточно прозаичны.

«Это позволит им пользоваться воздушным пространством, тем самым существенно экономить керосин. Понятно, что из-за увеличения стоимости нефти вопрос денег для авиаперевозчиков стоит довольно остро. Но повторюсь, без снятия санкций, в том числе финансовых и технологических, они этого не сделают. Это просто невозможно в ближайшее время», — сообщил он.

На пляжи и пирамиды

Продажи ближневосточных направлений упали примерно на 30% — из-за роста цен на авиатопливо, продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, нестабильности рубля и общей тревожности туристов.

По словам Мурадяна, реального перераспределения турпотоков с Ближнего Востока на другие направления не произошло.

«Но никакого реального перераспределения объемов Ближнего Востока на другие направления не произошло, люди просто сменили планы и отказались от поездок», — сказал Мурадян.

Сейчас российские туристы в основном выбирают Юго-Восточную Азию и Египет. Самые массовые и востребованные направления — Таиланд, Вьетнам, Египет и Турция. Они хорошо знакомы и понятны отечественным отдыхающим.

«Их выбирают из-за пляжного отдыха и прямых авиарейсов, — рассказал эксперт. — Конечно, пляжи есть и в Китае. На острове Хайнань очень хорошая динамика — прирост туристов составил порядка 60 процентов за год. Но туда ограниченные перевозки и предложения по количеству гостиниц».

Как отметил представитель туриндустрии, предстоящим летом особенно много россиян поедет в Египет. Их привлекут доступные цены, удобная логистика, широта и вариативность предложений.

«Там есть различные типы отдыха: семейный, молодежный, взрослый, пляжный, — перечислил Мурадян. — Климатическая сезонность и хорошее восприятие этих направлений российскими гражданами. Они их знают и понимают».

Главное, что растет и въездной турпоток, отметил он.

По материалам «Парламентской газеты»