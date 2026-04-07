Историк ответил, какой тип туризма нужно развивать России и Белоруссии

России и Белоруссии следует создавать единую информационную инфраструктуру для взаимного развития патриотических туристических маршрутов. Об этом заявила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

«Нам необходимо создание единой информационной инфраструктуры. Эта информационная инфраструктура предполагает, конечно же, и платформы, и ресурсное обеспечение. Главное, чтобы обеспечить доступность для каждого — и туроператоров, и индивидуальных туристов», — сказала она журналистам по итогам круглого стола, который прошел в Минске в рамках Международного туристического форума Travel Hub "Содружество".

По словам Малышевой, такая инфраструктура сегодня уже создается.

«В качестве возможного варианта развития предложен опыт Национального центра исторической памяти при президенте РФ. Это агрегатор туристических маршрутов. Важно, что он формируется самими разработчиками этих туристических маршрутов. И это как раз обеспечивает ту причастность каждого к сохранению исторической памяти», — отметила она.

Руководитель Национального центра пояснила, что в настоящее время уже представлены знаковые, большие маршруты, связанные с местами памяти о геноциде советского народа.

«Но очень важно, чтобы еще появились и небольшие маршруты, которые, может быть, сегодня менее известны, но являются жемчужинами исторической памяти и объединяют наши народы», — добавила Малышева.

Международный туристический форум Travel Hub "Содружество", организованный Межпарламентской ассамблеей СНГ, проходит в Минске 7-9 апреля. Кроме того, 7-8 апреля в столице республики проходит IV Белорусско-российский туристический конгресс, организованный Республиканским союзом туристической индустрии.

