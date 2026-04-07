Турагентство выплатит туристке 90 тыс. рублей за недостоверные данные об отеле

Жительница Новосибирска отсудила у турагентства более 90 тыс. руб. из-за недостоверной информации о расположении отеля в Турции. Ей сообщили, что гостиница находится всего в 40 км от аэропорта прибытия, однако на деле расстояние оказалось в разы больше – около 444 км.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, женщина приобрела тур на 7 ночей в Bodrum Park Resort через турагентство. При бронировании ей озвучили, что дорога от аэропорта займет минимальное время. Однако уже в день покупки клиентка выяснила, что фактически ей придется добираться до отеля несколько часов.

Предположительно, при оформлении тура в агентстве речь шла об аэропорте Бодрума, который действительно расположен недалеко от выбранной гостиницы. А рейс туристки, вероятно, должен был прибыть в Анталью, которая и находится в 400 км.

Сибирячка обратилась к туроператору с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги, однако в установленный законом срок ответа не получила. После этого она подала иск в суд.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Новосибирской области подтвердили, что при продаже тура была предоставлена ​​недостоверная информация об условиях поездки.

В свою очередь, суд встал на сторону истца и постановил взыскать с компании 93 172 руб., включая неустойку 88 тыс. руб. и компенсацию морального вреда.

В Роспотребнадзоре отметили, что при оформлении туристических услуг важно тщательно проверять все параметры путешествия. Если предоставленные сведения оказываются недостоверными, клиент имеет право требовать расторжения договора и возврата денег, а при отказе – добиваться справедливости в судебном порядке.