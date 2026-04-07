Россиянин описал трущобы на Филиппинах фразой «жизнь на дне»

Российский путешественник побывал в трущобах на Филиппинах и описал их фразой «жизнь на дне». Роликом оттуда он поделился на странице @huntalabanga в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

Автор видео рассказал, что живущие среди груд мусора семьи зарабатывают на жизнь тем, что собирают пластик и сдают его в переработку. На записи показано, что их обветшалые дома окружены большими мешками с выброшенными вещами. Оставшиеся между мусором проходы считаются улицами.

Ранее другой российский турист побывал в Индии и показал, как готовят уличную еду местные повара. На кадрах показано, как мужчины голыми руками, а иногда прямо на земле готовят разные местные блюда или употребляют их.