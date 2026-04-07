Сегодняшний рейс из Алжира в Москву так и не полетел

Авиакомпания Air Algerie пока не возобновила полеты из Москвы в Алжир, приостановленные, как писал TourDom.ru, в начале апреля. Сегодняшний рейс AH 3000 еще с утра на сайте алжирского аэропорта значился как запланированный, после обеда статус изменился на «отмененный». Онлайн-табло Шереметьево также не «видит» этого рейса, как, впрочем, и других вылетов и прилетов в ближайшие дни. Не получится и приобрести билет на «Алжирские авиалинии» – ни на сайте перевозчика, ни на агрегаторах.

Официально авиакомпания приостановку полетной программы до сих пор не комментировала, что заставляет пассажиров нервничать.

«Мне лететь 17-го, уже бы объявили об отмене, я бы искала другие билеты», – делится туристка.

Кроме того, отсутствие информации создает поле для разнообразных интерпретаций. По словам пассажиров, которым удалось пообщаться с представителями перевозчика, причиной может быть давление со стороны авиационных властей Евросоюза, поскольку маршрут самолетов из России пролегает через воздушное пространство ЕС. Сейчас, мол, Air Algerie пытается решить вопрос, и ясность может появиться после 12 апреля. Эту версию не исключили и некоторые источники редакции. Правда, не совсем понятно, почему запрет Евросоюза стал действовать только сейчас и по какой причине он не затрагивает другие авиакомпании, летающие из России через ЕС в третьи страны – например, турецкие или египетские.

Другая версия приостановки полетов, которую высказал со ссылкой на собственные источники телеграм-канал ranarod, – задолженность Air Algerie за аэронавигационное обслуживание в воздушном пространстве России.

Редакция обратилась в представительство алжирского перевозчика и пресс-службу Росавиации с предложением прокомментировать эту версию.

Напомним, Air Algerie летала из Алжира в Шереметьево трижды в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям. На текущий момент не состоялось уже 8 рейсов.

