Тревел-блогер описал грязь на улицах Дели фразой «нет конца и края»

Российский тревел-блогер побывал в Индии и описал грязь на улицах Дели фразой «нет конца и края». Ролик об этом он разместил на странице @sbrat_mc_ в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор видео рассказал, что на записи запечатлен исторический центр Дели, где только что раздавали бесплатную еду бедным. Можно заметить, что на улицах разбросаны пластиковые тарелки и другой мусор. В некоторых местах они и вовсе валялись большими кучами.

«Как вы там ходите?», «Нет слов», «Горная Индия совсем другая», «Ужас какой-то», — писали юзеры в комментариях.

Ранее другой российский турист побывал Индии и показал, как готовят уличную еду местные повара. На кадрах показано, как мужчины голыми руками, а иногда прямо на земле готовят разные местные блюда или употребляют их.