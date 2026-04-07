Назван самый выгодный зарубежный город для поездки на майские праздники

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали самый выгодный зарубежный город для поездки на майские праздники в 2026 году — им стал Минск. Исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что перелет в столицу Белоруссии в период с 1 по 11 мая обойдется от 8,9 тысячи рублей, а ночь в отеле — около 6,8 тысячи рублей. На втором месте расположился абхазский Сухум — долететь до него получится за 13 тысяч рублей, а снять номер — за 3,5 тысячи рублей. Третье место в рейтинге доступных зарубежных направлений занял город Курган-Тюбе в юго-западном Таджикистане. Авиабилеты туда будут стоить 13,3 тысячи рублей, а проживание в отеле — 3,7 тысячи рублей. Кроме того, в топ-10 вошли узбекские Самарканд, Ургенч, Термез и Фергана, белорусский Гомель, а также столица Армении Ереван.

Уточняется, что авторы исследования составили рейтинг на основе данных поисковых запросов на авиабилеты с вылетом из России. Статистика учитывает среднюю минимальную стоимость перелета в одну сторону на одного пассажира, а также среднюю минимальную цену за одну ночь в отелях категории «три звезды» в указанных локациях в мае.

Ранее эксперты сервиса бронирования «Отелло» назвали страны, которые пользуются наибольшей популярностью у россиян на майские праздники. В список попали Белоруссия, Турция, Узбекистан, Грузия и Армения.