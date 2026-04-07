Россиянина не пустили в самолет на Мальдивах из-за неоплаченного агрегатором билета

Российского туриста не пустили в самолет, потому что онлайн-тревел-агрегатор не оплатил его билет. Выяснилось это только перед посадкой.

Алексей купил перелет Мальдивы – Шри-Ланка у авиакомпании Fits Air (шри-ланкийский бюджетный перевозчик) через trip.com, оплатил российской картой, получил маршрутную квитанцию. Через неделю приехал в аэропорт, но на стойке регистрации представители перевозчика сообщили ему, что в списке пассажиров его нет, так как его билет не был оплачен.

Мужчина сразу же обратился в службу поддержки агрегатора, где ему ответили: «Не может быть». Представители авиакомпании попросили номер билета, но в маршрутной квитанции этих данных не оказалось – только код бронирования.

«Пробили по нему и говорят, что билет был забронирован, но оплата по каким-то причинам не прошла. И отказали в посадке на рейс», – рассказал путешественник TourDom.ru.

В trip.com ошибку признали и рекомендовали купить самому другой авиабилет, пообещав вернуть стоимость неиспользованного, а также разницу в цене с новым перелетом.

«Хорошо, что через пару часов по этому же маршруту вылетал один из китайских перевозчиков. А если бы я был где-нибудь на Мадагаскаре, где следующий самолет через неделю?» – говорит Алексей.

И добавил, что часто пользуется этим агрегатором, проверил несколько последних броней, и ни в одной не обнаружил номера билета. Редакция предложила представителю trip.com прокомментировать ситуацию, но к моменту публикации ответа не получила.

По словам руководителя компании «Мой агент» Виктории Кизимовой, при оформлении билета мог произойти технический сбой. «Они случаются по разным причинам. Основные – проблемы с интернетом или нарушение синхронизации между системами бронирования и инверторными системами перевозчиков, когда между заказом и оплатой прошло несколько минут, и место ушло из продажи». По словам эксперта, ОТА, как правило, контролируют такие ситуации, связываются с клиентом заранее и решают вопрос индивидуально.

Однако в случае с Алексеем баг «всплыл» только перед посадкой. Чтобы избежать таких ситуаций, опытные туристы рекомендуют тем, кто покупает билеты не напрямую у авиакомпаний, всегда проверять его наличие через онлайн-сервис для управления бронированиями на официальном сайте либо обратившись на горячую линию или в службу поддержки перевозчика.