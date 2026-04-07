Туристам предлагают недорого слетать в Рим, Вену и Барселону

Турецкий лоукостер Pegasus Airlines начал распродажу авиабилетов на зимний сезон с ценами от 9 евро плюс налоги. Забронировать поездку нужно сегодня или завтра, а период путешествий – с 25 октября до 27 марта 2027 года. Мы изучили предложения на осень и нашли несколько неплохих вариантов полетов в европейские города.

Наиболее бюджетно выглядит путешествие в Вену. Билет в австрийскую столицу из Стамбула с 9 по 17 ноября обойдется всего в 7,6 тыс. руб. Немного дороже получится полет из турецкого мегаполиса в Рим с 17 по 24 ноября – 11,3 тыс. руб., а также в Мадрид (4–8 ноября) – 11,9 тыс. руб.

Билет RT из Стамбула в Милан (10–18 ноября) будет стоить 13,3 тыс. руб., в Барселону и Париж 4–11 ноября и 25 ноября –2 декабря соответственно – 14,2 тыс. руб.

Цены по нынешним временам привлекательные, особенно с учетом роста топливных сборов. Правда, есть одно «но» – стоимости перелета до Стамбула из российских городов распродажа не коснулась. В частности, в ноябре наиболее дешевые билеты на рейсы Pegasus по маршруту Москва – Стамбул будут стоить без малого 39 тыс. руб., Санкт-Петербург – Стамбул – 27 тыс. Соответственно, добраться в ноябре из российской столицы в Рим и вернуться обратно получится в лучшем случае за 50 тыс. руб., в Барселону – за 55 тыс., в Вену – за 46. Это примерно соответствует текущим ценам. Например, в апреле, как рассказывал TourDom.ru, слетать в Вену авиакомпанией AZAL через Баку можно за 47 тыс. руб., а самолетами Ajet – за 42 тыс. руб.

