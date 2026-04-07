Emirates добавляет рейсы из Москвы в Дубай

Emirates увеличивает частоту полетов по маршруту Дубай – Москва. По данным официального сайта, с 12 апреля в дополнение к ежедневным EK 133/134 перевозчик поставит рейсы EK 131/132, запланированные по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.

В апреле Emirates собирается перевозить пассажиров только по одному российскому маршруту – в Москву. Рейсы выполняются в Домодедово на А380. А вот полетную программу в Санкт-Петербург авиакомпания в этом месяце восстанавливать не планирует: в системе бронирования билеты по этому направлению не продаются. Ближайшая дата, на которую можно забронировать место на EK 175 Дубай – Пулково, – 1 мая.

Пассажирам, которые должны были возвращаться самолетом Emirates из Дубая в Пулково в апреле, авиакомпания предлагает разные варианты, чаще всего это возврат или замена города прибытия на Москву. «Я должна была лететь 10 апреля прямым рейсом в Питер. После отмены рейса перевозчик поменял билеты на Дубай – Домодедово, а дальше – добирайся сам как хочешь. Есть альтернатива – перелет с пересадкой в Стамбуле», – поделилась туристка. «Будет ли в этом случае единый билет или придется получать багаж и заново регистрироваться – непонятно, – говорит девушка, – До поддержки дозвониться не могу».

Другим клиентам Emirates повезло больше: авиакомпания предоставила им места на своем самолете в Домодедово, а оттуда – кресла на рейсе в Петербург другого перевозчика. «Мы должны были лететь 2 апреля по маршруту Пхукет – Дубай – Питер. Нам выписали билеты до Москвы, а далее – из столицы в Пулково на S7 Airlines», – рассказывает туристка. Несмотря на то, что россияне опоздали на пересадку из-за плана «ковер», в итоге они остались довольны: «В офисе Emirates нам выдали новые билеты на следующее утро и предоставили гостиницу с питанием на территории аэропорта. Всё прошло хорошо».

Ранее «ТурДом» писал, что авиакомпания Etihad Airways сняла все рейсы из Санкт-Петербурга в Абу-Даби.