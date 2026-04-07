Таиланд может ограничить продажу топлива туристам

Власти Таиланда рассматривают возможность ввода ограничений на продажу топлива на автозаправках ночью. Речь идет о запрете на реализацию бензина и дизеля с 22:00 до 05:00 с 20 апреля, пишет газета The Nation.

В указанные часы планируют оставить только ограниченный перечень топлива: газохол и биодизель с добавками. Меру намерены ввести после празднования тайского Нового года, который отмечают в период с 13 по 15 апреля.

Инициатива связана с резким ростом цен. За последний месяц стоимость дизеля в Таиланде подскочила более чем на 50%. В Бангкоке цена биодизеля увеличилась с 29,94 (72 руб.) до 50,59 (122 руб.) бата за литр, а премиум-дизель до 70,94 бата (171 руб.). Бензин и газохол также подорожали на 35–40%.

Для туристов такие ограничения могут означать дополнительные неудобства, особенно при аренде автомобилей и мотоциклов. Ночные поездки, трансферы и самостоятельные путешествия по стране могут потребовать более тщательного планирования.

Власти пока не приняли окончательного решения и продолжают оценивать возможные последствия как для экономики, так и для туристической отрасли.