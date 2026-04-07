Перевозки по единому билету из РФ в Абхазию откроют с 30 апреля

С 30 апреля возобновятся перевозки по системе единого билета из регионов России в Абхазию и обратно. Продажа билетов на курортный сезон уже открыта, сообщает Минтранс.

Поездки будут выполняться в мультимодальном формате с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера или в аэропорту Сочи. Далее пассажиров доставят автобусами в основные курортные города Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

Система будет работать до 30 сентября. Единый билет позволяет заранее спланировать маршрут и добраться до курорта без самостоятельной стыковки разных видов транспорта.

Оформить билеты можно как в кассах и агентских сетях, так и онлайн. Доступны варианты «поезд + автобус» и «самолет + автобус».

Стоимость автобусной части маршрута в 2026 году составит: до Гагры 824 руб., до Пицунды 910 руб., до Гудауты 956 руб., до Нового Афона 1052 руб., до Сухума 1132 руб.

В Минтрансе отмечают, что система единого билета уже используется на ряде туристических направлений и позволяет повысить доступность поездок в популярные курортные регионы.