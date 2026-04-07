АТОР: безвизовый режим и прямые рейсы в КСА могут увеличить турпоток на 70%

Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией, который начнет действовать с 11 мая, в сочетании с возобновлением прямых рейсов способен увеличить турпоток из России в королевство на 70%. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

© РИА Новости

«Турпоток из России в Саудовскую Аравию и без того рос. С возобновлением прямых рейсов и наличием безвиза он может вырасти более чем на 70%. У направления большие перспективы, особенно когда Red Sea заработает на полную силу», – приводит пресс-служба слова вице-президента АТОР по выездному туризму, гендиректора Space Travel Артура Мурадяна.

При этом в ассоциации отметили, что в настоящее время участники рынка оценивают перспективы сдержанно, поскольку 3 марта министерство экономического развития РФ рекомендовало воздержаться от продаж туров в Саудовскую Аравию в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

«Однако летний сезон в королевстве не самый комфортный из-за жары, поэтому основные надежды туроператоры связывают с осенью и зимой», – пояснили в АТОР.

Согласно данным ассоциации, по итогам 2025 года Саудовская Аравия поставила рекорд по турпотоку из России – был отмечен прирост на 31% (50 тыс. туристов) по сравнению с 2024 годом. Въездной поток из королевства в Россию вырос на 20% – до 66,2 тыс. туристов.

Соглашение о взаимной отмене виз было подписано 1 декабря 2025 года в Эр-Рияде. Безвизовый режим распространяется на туристические, гостевые и деловые поездки сроком до 90 дней в году. Трудовая деятельность, учеба, хадж и умра требуют отдельной визы.