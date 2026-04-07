Туристов предупредили о рисках зарубежных поездок на майские праздники

Замглавы комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов рекомендовал российским туристам при организации поездок на майские праздники учитывать риски, связанные с текущей международной обстановкой, а также заранее оценивать надежность маршрутов и расходы.

Он подчеркнул, что выездной туризм остается доступным, однако требует более осторожного подхода со стороны путешественников. По его словам, удорожание перелетов обусловлено изменением воздушных маршрутов, в том числе необходимостью обхода отдельных территорий Ближнего Востока, а также ростом затрат перевозчиков на топливо. Это, в свою очередь, сказывается на итоговой стоимости туров.

Депутат также обратил внимание на вероятность изменений в расписании рейсов и условиях перевозки. В этой связи он посоветовал закладывать дополнительные расходы и пользоваться услугами проверенных туроператоров.

При этом, как отметил парламентарий, сохраняются направления с устойчивой обстановкой, которые продолжают принимать туристов из России.