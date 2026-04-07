В Монголии повысят цены на авиабилеты до 11% с мая

Национальный перевозчик Монголии MIAT предупредил о повышении цен на авиабилеты с 1 мая 2026 года. Тарифы вырастут на фоне увеличения стоимости авиационного топлива.

По данным авиакомпании, билеты на рейсы в страны Азии подорожают на 5–7%, а на европейские направления на 10–11%. Например, сейчас перелет из Улан-Батора в Сеул стоит около 789,6 тыс. тугриков (17 тыс. руб.), а во Франкфурт порядка 1,7 млн тугриков (37 тыс. руб.).

Причиной пересмотра тарифов стал рост цен на топливо. В аэропорту Франкфурта стоимость авиатоплива уже достигла 1821 долларов (143 тыс. руб.) за тонну, что существенно увеличивает расходы перевозчика. В компании отмечают, что доля затрат на топливо может вырасти с 30% до 45% от общего бюджета.

В MIAT подчеркивают, что повышение тарифов необходимо для поддержания стабильной работы авиакомпании в текущих условиях.

Аэропорт Улан-Батора активно используют жители Сибири и Дальнего Востока для вылетов в страны Азии и Европы. Поэтому изменение цен может затронуть и российских пассажиров, выбирающих этот маршрут.

Ранее власти Монголии сообщали, что соглашение с Россией о регулярных поставках топлива и нефтепродуктов находится на финальной стадии согласования. Документ предусматривает поставки до 1,9 млн т нефтепродуктов и около 60 тыс. т авиакеросина в год.