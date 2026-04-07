Nordwind не хватило пассажиров на рейсах из Москвы в Пхеньян

Авиакомпания Nordwind не смогла выполнить условия, по которым получила субсидии из резервного фонда правительства в 2025 году, а именно не организовала необходимое число рейсов из Москвы в Пхеньян, утверждает газета «Коммерсантъ».

Согласно данным издания, из общего объема выплат в 120 млн руб. до авиакомпании в 2025-м дошло порядка 40 млн руб. Условия для выделения средств были следующие: выполнение 10 прямых рейсов в одном направлении по маршруту Москва – Пхеньян с июля по ноябрь 2025 года. Как отмечает газета, за данный период план закрыт только наполовину. В настоящий момент цель еще не достигнута – есть информация лишь о девяти перелетах.

Подавляющая часть туристов летает через Владивосток – самолетами национального корейского перевозчика Air Koryo.

Ранее TourDom.ru писал, что Nordwind с 27 июля прошлого года начала летать между столицами России и Северной Кореи. Время в пути между городами составляет около 8 часов. Тогда власти заявляли, что частота полетов пока будет на уровне одного раза месяц «для формирования устойчивого спроса и загрузки авиарейсов».