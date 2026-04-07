Korean Air рассказала о возможности запуска рейсов в Россию

Korean Air заявила о готовности рассмотреть вопрос возобновления прямого авиасообщения с Россией при благоприятных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Korean Air рассмотрит возможность сотрудничества, когда позволит ситуация», – ответили в авиакомпании на просьбу прокомментировать возможность возобновления прямых рейсов между РФ и Республикой Корея.

Накануне президент Корейско-российского делового совета Пак Чжон Хо сообщил, что южнокорейские перевозчики ведут переговоры с Москвой о восстановлении прямого авиасообщения. По его словам, стороны обсуждают формат, который устроил бы оба государства.

Отметим, что подобные разговоры идут еще с октября прошлого года. Тогда их спровоцировал МИД РФ. Слухи даже пришлось комментировать представителю Korean Air, который сообщил ровно то же самое, что и сейчас.

До приостановки прямых рейсов Южная Корея оставалась востребованным направлением у российских туристов, особенно для поездок в Сеул и на остров Чеджу. В допандемийный период турпоток из России демонстрировал устойчивый рост, а упрощенный визовый режим способствовал увеличению числа поездок. После прекращения прямого авиасообщения спрос значительно снизился из-за необходимости делать пересадки в третьих странах.