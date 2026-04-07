Семья россиян засудила туроператора на миллион рублей за сорванный отпуск на Мальдивах

Семья российских туристов засудила туроператора на миллион рублей за несостоявшийся по их вине отпуск на Мальдивах. Об этом сообщает Telegram-канал «Юридические новости-Туризм» со ссылкой на Костромской областной суд.

Уточняется, что россиянин отдал за путевку на семерых человек 7,8 миллиона рублей, однако поездка сорвалась из-за болезни его гражданской жены. Клиент попросил возврата средств за аннулированный тур. Сначала была выплачена лишь часть суммы — 3,6 миллиона рублей. Туроператор оправдался тем, что билеты оказались невозвратные, а отель отказался возвращать деньги.

Тогда турист обратился в суд, в результате чего получил еще 3,1 миллиона рублей — якобы гостиница перепродала номера и согласилась на выплату. Но 500 тысяч рублей удержали из-за невозвратных билетов на самолет. При этом суд взыскал с туроператора 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также штраф в размере 980 тысяч рублей за несвоевременный возврат денег заказчику.

Ранее российская туристка отдохнула у моря за 197 тысяч рублей и решила засудить туроператора из-за некрасивого вида с балкона номера отеля. Она обратилась в Сыктывкарский городской суд, указав в заявлении, что туроператор обещал ей и ее спутнику StdRoom SeaSideView — двухместный номер с видом на море.