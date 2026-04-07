Туристов выбросило из надувной ватрушки на берег

Туристы с детьми на скорости были выброшены из надувной ватрушки на берег в Индонезии, ударились об песок и попали на видео. Кадры публикует издание The Sun.

Инцидент произошел на пляже Пантай Харапан Аммани в провинции Южный Сулавеси 31 марта. На кадрах пять туристов на большой скорости летят на ватрушке прямо к берегу. Возле него катер делает неожиданный поворот, из-за чего пятерых отдыхающих выкидывает на берег.

Уточняется, что из-за падения каждый из них получил травмы от сильного удара об песок, пострадали в том числе и несколько маленьких детей.

«Кажется, водитель неправильно оценил поворот. У меня болит грудь от падения, шея тоже болит. Сейчас становится лучше», — сказала пострадавшая по имени Эсти.

По ее словам, отдыхающих отвезли в больницу, где трем женщинам поставили капельницы. Руководство компании, предоставлявшей услуги по катанию на ватрушках, извинилось и покрыло расходы на медицинскую помощь.

