Air India повышает топливный сбор

Air India, индийский национальный перевозчик, анонсировал повышение топливного сбора на рейсах внутри страны и за рубеж. Все из-за роста цен на авиационный керосин.

Уже с 8 апреля это коснется внутренних перелетов, а с 10-го числа – маршрутов в Европу, Северную Америку и Австралию. В пределах Индии размер сборов будет зависеть от дальности полета: от примерно 300 (3,2 доллара) до почти 900 рупий (9,6 доллара). Для международных направлений надбавки будут куда выше: как минимум, 24 (для государств Южной Азии) и вплоть до 280 долларов (для маршрутов в Северную Америку и Австралию).

Ожидаемо, что последствием такого решения станет рост стоимости авиабилетов.

Ранее TourDom.ru писал, что авиакомпании по всему миру начали повышать стоимость перелетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке и роста цен на нефть. Причем резко подорожавшее авиатопливо приводит к дополнительным расходам по уже забронированным турам. Например, авиабилет туда-обратно из России на курорты Египта в среднем подорожал на 57 долларов, а по некоторым маршрутам рост составил более 110. Перелет в Таиланд вырос в цене на 119–129 долларов, а во Вьетнам – на 161–200 долларов.