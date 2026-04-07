Растет число краж у российских туристов во Вьетнаме

Число краж у российских туристов на юге Вьетнама заметно увеличилось. Об этом сообщил генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков.

По его словам, основная категория происшествий с гражданами РФ – именно кражи, и их количество растет. В консульство регулярно поступают обращения о пропаже денег, телефонов, документов и других ценных вещей. Также туристы жалуются на бездействие местных правоохранительных органов.

Как уточнил дипломат, случаи происходят не только в туристических зонах и на пляжах, но и в отелях, аэропортах и даже на борту самолетов. Это расширяет зону риска и требует от путешественников большей внимательности.

При этом Вьетнам остается одним из самых быстрорастущих направлений для российских туристов. За первые два месяца 2026 года страну посетили почти 250 тыс. россиян, это примерно на 300% больше, чем годом ранее.

Недавно Национальное управление туризма Вьетнама составило портрет российского туриста. Это люди в возрасте от 30 до 50 лет, которые чаще всего путешествуют семьями и остаются в стране на срок от 15 до 30 дней. Россияне также отличаются высокой долей повторных визитов и стабильными расходами, что делает рынок значимым для местной туристической отрасли.