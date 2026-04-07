Турагент Журавлева назвала сезоны для отдыха в Китае и цены на туры

Российские туристы смогут пользоваться правом безвизового въезда в Китай дольше, чем предполагалось изначально. Китайская сторона уведомила Москву о готовности продлить действующий безвизовый режим еще на один год. На данный момент соглашение работает в тестовом формате до 14 сентября 2026 года, позволяя россиянам находиться в стране до 30 дней только по загранпаспорту. В ответ с 1 декабря 2025 года граждане КНР также могут посещать Россию без виз. Как подчеркнули в Министерстве иностранных дел РФ, за время эксперимента серьезных проблем с реализацией взаимных безвизовых поездок не возникало, что дает основания для его пролонгации.

Турагент Евгения Журавлева в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила, что Китай подходит для отдыха в любое время года.

«Средняя стоимость тура на двоих – будь то поездка на море или к главным достопримечательностям – в этом году стартует от 200 тысяч рублей. В эту сумму уже включены перелет, проживание в отеле и завтраки. Чтобы поездка не разочаровала, важно выбирать курорт строго по сезону», – пояснила она.

С ноября на китайских морских побережьях начинается сухой сезон, который длится до конца апреля. Этот период она назвала лучшим для пляжного отдыха и купания: нет волн, дождей, тайфунов, изнуряющей жары и высокой влажности. Главным пляжным направлением эксперт определила остров Хайнань. При этом она предупредила, что в январе в Китае отмечают Новый год по традиционному календарю, поэтому цены на отдых могут заметно вырасти.

Для знакомства с архитектурными и культурными достопримечательностями, большинство которых сосредоточено в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и Гонконге, лучше всего подходят осень и весна. В эти месяцы в городах держится комфортная температура и сухая погода. Турагент уточнила, что идеальными периодами для прогулок являются октябрь–ноябрь, а также март–май. Весной природа расцветает, становится теплее, а осенью жара уже спадает, но холода еще не наступают. Летом по всей стране ожидается сильная жара, а на морских курортах возможны ливни и даже тайфуны. В заключение она добавила, что путешествовать можно в любой сезон – в любом городе найдется занятие на любой вкус, просто погода будет менее комфортной.