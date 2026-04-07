Россиян предупредили об опасностях туров на майские праздники

Планировать зарубежные поездки на майские праздники нужно с особой осторожностью – такой совет дал россиянам зампред думского комитета по туризму Сергей Кривоносов.

«В текущей международной обстановке при планировании поездок на майские праздники важно исходить из принципа безопасности, предсказуемости маршрутов и экономической целесообразности», – заявил депутат.

Главная проблема – резкое удорожание авиабилетов. Из-за необходимости облетать ряд стран Ближнего Востока маршруты удлинились, логистика усложнилась, расходы авиакомпаний на топливо выросли – все это напрямую отражается на стоимости туров. Дополнительный риск – возможные изменения расписания и условий перелетов, которые сложно предугадать заранее, пишет РИА Новости.

Кривоносов не призывает отказываться от зарубежного отдыха полностью: по его словам, есть страны со стабильной обстановкой, традиционно принимающие российских туристов. Однако даже в таких случаях депутат рекомендует следить за рекомендациями МИД и туроператоров, заранее просчитывать транзитные маршруты и закладывать бюджет на непредвиденные расходы.