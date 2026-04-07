Чего нельзя делать на Бали: правила для иностранцев

Россиянам, как и другим иностранным туристам, на Бали нельзя нарушать правила, которые прописаны в специальном бюллетене. Об этом РИА Новости рассказал губернатор индонезийского острова И Ваян Костер.

В документе под названием "Что можно и чего нельзя делать на Бали" говорится, что все иностранные туристы во время пребывания на острове должны соблюдать местные правовые и культурные нормы.

Так, приезжим следует прилично одеваться, соблюдать правила дорожного движения, надевать шлем в поездках на байке.

"Туристы не имеют права пользоваться транспортом без водительского удостоверения", - напомнил губернатор Бали.

Также гости острова должны всячески избегать драк и конфликтов, вести себя тихо.