«Включили музыку и танцевали». Россиянка описала опыт родов в Аргентине

Россиянка Алена, которая в 2023 году родила дочь в Аргентине, раскрыла стоимость медицинских услуг. Своей историей она поделилась с «Лентой.ру».

По словам собеседницы издания, стартовая цена родов в этой стране Латинской Америки — 3 тысячи долларов (около 244 тысяч рублей). А реанимация может стоить «космических денег», добавила она.

Свой опыт родов в одном из государственных госпиталей Буэнос-Айреса Алена считает позитивным. Россиянку приятно удивило отношение врачей, которое не отличается в платной и бесплатной больницах.

«На самих родах вообще включили музыку и танцевали. Когда дочь родилась, первое, что сказал врач, было: "Боже, какие длинные ноги!" Дочь родилась 57 сантиметров — совсем не характерный для Аргентины рост», — такими фразами описала свои роды соотечественница.

Ранее российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и развеяла миф о том, что это идеальная страна для родов. Если у женщины нет страховки, нормального статуса и понимания системы, рожать в этой стране нервно, отметила она.