За шесть лет Россия потеряла больше половины мира

География прямых международных перелетов из России продолжает оставаться одной из главных жертв последних лет. Сегодня, в 2026 году, в списке стран, куда можно улететь без пересадок, значится около 42–43 наименований. Но в 2019 году, до пандемии и санкций, прямое пассажирское сообщение у России было более чем с 70 государствами, а регулярные и чартерные рейсы выполняли более 20 отечественных и более 100 иностранных перевозчиков. Потеряно больше половины мира.

Цифры 2026 года обманчивы: за ними скрывается не восстановление, а переформатирование. По данным Ассоциации туроператоров России, почти 55% всех международных рейсов из РФ сегодня приходится всего на три страны — Турцию, Узбекистан и ОАЭ. Если добавить Китай и Египет, доля первой пятерки достигает 72%. При этом сама сетка направлений крайне неравномерна: реально доступных для регулярных путешествий стран — около 35, тогда как остальные (Афганистан, Ирак, КНДР, Сирия, Туркменистан) существуют лишь в виде единичных вылетов или вовсе недоступны для обычного туриста.

Самой большой потерей для авиаотрасли стало закрытие европейского направления. До всех ограничений ежегодно с целью отдыха в Европу ездили 10–15 млн россиян. «Закрылись» также США, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия. По ряду стран, включая Карибы, Шри-Ланку, Индонезию и часть Африки, рейсы если и выполняются, то только чартерно, нерегулярно или с большими перерывами.

География вылетов внутри России также стала крайне неравномерной. Прямые рейсы за границу выполняются из 39 городов, но 81% вылетов обеспечивают только пять из них — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи и Новосибирск. При этом на одну только Москву приходится 61% всех международных отправлений, и лишь из столицы можно долететь напрямую до 20 стран.

Одной из главных причин сжатия маршрутной сети называют санкции, которые ударили по авиапарку. Российские авиакомпании лишены доступа к оригинальным деталям Boeing и Airbus и вынуждены обслуживать парк из более чем 700 иностранных лайнеров через параллельный импорт и разбор одних самолетов на запчасти для других. Это напрямую влияет на дальность и регулярность рельсов: так, рейсы во Вьетнам и Таиланд стали реже из-за необходимости дозаправок, а в ОАЭ Росавиация недавно продлила рекомендации приостановить продажу билетов.

При этом восстановления до уровня 2019 года ждать не приходится. По прогнозу главы Росавиации Дмитрия Ядрова, многие страны готовы возобновить авиасообщение, но российским авиакомпаниям нужны гарантии, что их самолеты получат необходимое обслуживание и не подпадут под санкции. Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что процесс займет не менее пяти-семи лет. Пока же из 108,85 млн пассажиров, перевезенных российскими авиакомпаниями в 2025 году, на международные рейсы пришлось лишь 27,4 млн — более чем в два раза меньше, чем в 2019-м. Новая реальность, похоже, окончательно стала нормой.