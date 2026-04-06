Лоукостер AirAsia X поднял цены на билеты до 40%

Малайзийский лоукостер AirAsia X повысил стоимость авиабилетов до 40% из-за роста цен на авиационное топливо. Причиной стала напряженная ситуация на Ближнем Востоке, которая повлияла на стоимость энергоресурсов.

© tourdom.ru

Как сообщает Malay Mail, компания также ввела дополнительный топливный сбор на уровне 20% от тарифа. В перевозчике называют это вынужденной мерой, связанной с резким удорожанием керосина.

Одновременно AirAsia X скорректировала маршрутную сеть и временно сократила около 10% рейсов. В первую очередь изменения затронули нерентабельные направления. В компании подчеркивают, что речь идет о временной оптимизации.

Несмотря на рост цен, перевозчик заявляет о стремлении сохранить доступность перелетов для пассажиров.

Рост стоимости топлива связан с обострением ситуации в странах Персидского залива, что уже привело к удорожанию авиаперевозок и пересмотру тарифов у ряда авиакомпаний.