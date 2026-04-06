Лоукостер AirAsia X поднял цены на билеты до 40%

AirAsia X подняла цены на билеты до 40% на фоне роста стоимости топлива
Малайзийский лоукостер AirAsia X повысил стоимость авиабилетов до 40% из-за роста цен на авиационное топливо. Причиной стала напряженная ситуация на Ближнем Востоке, которая повлияла на стоимость энергоресурсов.
Как сообщает Malay Mail, компания также ввела дополнительный топливный сбор на уровне 20% от тарифа. В перевозчике называют это вынужденной мерой, связанной с резким удорожанием керосина.
Одновременно AirAsia X скорректировала маршрутную сеть и временно сократила около 10% рейсов. В первую очередь изменения затронули нерентабельные направления. В компании подчеркивают, что речь идет о временной оптимизации.
Несмотря на рост цен, перевозчик заявляет о стремлении сохранить доступность перелетов для пассажиров.
Рост стоимости топлива связан с обострением ситуации в странах Персидского залива, что уже привело к удорожанию авиаперевозок и пересмотру тарифов у ряда авиакомпаний.