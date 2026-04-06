«Нет потенциала»: эксперты туррынка о безвизовом въезде в Саудовскую Аравию

Соглашение о взаимной отмене визовых требований между РФ и Саудовской Аравией заработает 11 мая. Российские туристы смогут находиться на территории королевства без виз до 90 дней, и, хотя на фоне конфликта на Ближнем Востоке эксперты туристического рынка не ждут масштабного потока, не исключено, что в будущем это изменится.

В стране строится кластер Red Sea Project, где работают St. Regis, Ritz-Carlton и другие премиальные отели. Саудовская стратегия — план реформ «Видение 2030» — предусматривает, что к 2030 году страну будут посещать 100 млн иностранцев в год, а вклад туризма в ВВП составит 10%. Лицом рекламной кампании, призванной привлечь туристов в страну, стал Криштиану Роналду, который уже более трех лет играет за саудовский «Аль-Наср».

Впрочем, многие туристы даже после отмены виз и восстановления авиасообщения будут предпочитать Эмираты, уверен вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян:

«Это страна, куда едет от силы 40-60 тысяч россиян в год, и нет никакого потенциала. Полмиллиона не поедет, 100 тысяч — да. Все потому, что у страны есть серьезный конкурент — это Арабские Эмираты, где можно девушкам ходить в коротких одеждах с открытыми плечами, где везде алкоголь разрешен на отдыхе. Вы знаете, что в Саудовской Аравии на улице +40 в тени, а женщина должна быть закутана. Никаких коротких юбок. Естественно, во всей стране запрещен алкоголь категорически. Зачем людям получать столько головной боли за свои же деньги? Страна недешевая. Те же Арабские Эмираты намного дешевле, ниже цена и на перелет. Я уже молчу о том, что география вылетов в Саудовскую Аравию очень, очень бедная: из России буквально три аэропорта, максимум будет четыре, но не будет 12 или 15, как в Эмираты. Визу в Саудовскую Аравию оформить просто, но стоит дорого — примерно 120–150 долларов в зависимости от турагента, сколько он брал за свои услуги. Единственное, это хорошо для российского паспорта, у каждого паспорта есть рейтинг безвизовости, и отмена виз Саудовской Аравией поднимет на несколько позиций российский паспорт вверх».

Будут отменены визы и для граждан Саудовской Аравии. По итогам прошлого года страна впервые в истории заняла второе место по въездному турпотоку в Россию: более 74 тысяч граждан королевства посетили РФ. Это на треть больше, чем в 2024 году.