Авиакомпания Gulf Air предложила перебронироваться на год вперед

Авиакомпания Gulf Air продолжает зарабатывать минусы в карму от туристов на фоне проблем на Ближнем Востоке. Бахрейнский перевозчик обновил политику обмена билетов, но оставил без изменения правила возврата, что в первую очередь и нужно туристам, планирующим теперь свои путешествия в страны Юго-Восточной Азии в ближайшие недели через другие хабы.

Согласно последним изменениям Gulf Air решил дать клиентам максимальную гибкость переноса дат перелета. Сейчас без доплат это можно сделать практически на год вперед – до 31 марта 2027 года. Ранее перебронь была доступна только до 30 июня. Второй важный момент – теперь эта возможность актуальна для всех билетов, что сейчас есть на руках. Прежде предложение обмена без штрафов было актуально для перелетов по 15 апреля включительно. А вот возврат без потерь денег, как и неделей ранее, возможен только для рейсов до середины текущего месяца.

Такое поведение перевозчика злит, ведь он сам уже объявил, что весь апрель будет летать из Даммама расположенного в соседней Саудовской Аравии и по очень узкому списку направлений:

«Как же они замучали, если честно. В Москву нет рейсов из Саудовской Аравии, небо Бахрейна закрыто. Дали бы уже отмену на московские рейсы, чтобы люди не были в подвешенном состоянии. Другие компании или восстановили полеты или продлили возможность отмены на нормальные сроки. Эти же в день по чайной ложке обновляют информацию по рейсам», – негодуют пассажиры в чатах.

Судя по их комментариям, отмены в среднем приходят за неделю до предполагаемого вылета по графику:

«У нас 17 апреля. Шансов, что полетят минимум. Но ни агрегатор, ни авиакомпания не подтверждают вынужденный отказ».

Тем, кто не готов ждать до последнего и не имеет свободных денег для покупки новых билетов вынужден добровольно отказываться от перелета, соглашаясь на штраф, указанный в политике возврата. А уже далее эту сумму вкладывают в новый перелет. Потери существенные:

«У нас цена билетов 190 тыс. на 3 взрослых и ребенка. При вынужденном возврате получим только 110 тыс.». «Да у нас тоже порядка 20 тыс. на человека. Там фиксированная сумма 220 евро вне зависимости от первоначальной стоимости перелета», – делятся опытом туристы.

