Турист получил 400 тысяч за то, что не был на Пхукете

Костромич получил около 400 тысяч рублей за то, что никуда не полетел, узнал КТ.

По информации пресс-службы областного суда, мужчина купил недельный тур на Пхукет почти за 200 тысяч рублей. В стоимость входили перелёт и отель.

За два дня до поездки авиакомпания отменила рейс. Турист сразу потребовал у турагента вернуть деньги. По закону на возврат даётся 10 дней, но продавец не отдал ни рубля.

Тогда мужчина подал в суд на турагента и туроператора. Он попросил взыскать стоимость тура, а также компенсацию морального вреда, неустойку и штраф.

Уже после того, как дело попало в суд, деньги за путёвку вернули — правда, спустя три месяца после претензии. Поэтому истец уточнил требования – он больше не просил 170 тысяч, но остальные выплаты оставил.

Районный суд частично удовлетворил иск. Судья постановил взыскать с туроператора 30 тысяч за моральный вред, неустойку в размере полной стоимости тура и штраф — половину от этих сумм. Всего получилось около 300 тысяч рублей.

Но костромич не согласился и подал апелляцию. Он объяснил, что штраф надо считать не с того, что присудили, а с той суммы, которую он требовал изначально, включая стоимость тура. Туроператор же настаивал, что он вообще не подходящий ответчик по делу.

Костромской областной суд отклонил доводы туроператора, потому что именно он отвечает за свой продукт. А доводы туриста признал убедительными — закон не освобождает от штрафа, если компания вернула деньги уже после начала разбирательств.

В итоге апелляция изменила решение районного суда и увеличила общую сумму взыскания почти до 400 тысяч рублей.