Таиланд обсуждает обязательную страховку для туристов

Власти Таиланда прорабатывают введение обязательной страховки для иностранных туристов. Об этом пишет Bangkok Post, отмечая, что инициатива связана с ростом неоплаченных медицинских счетов и нагрузкой на систему здравоохранения.

По данным издания, ежегодно государственные больницы недополучают не менее 100 млн батов (244 млн руб.) из-за иностранцев без страховки. В одном только госпитале Vachira Phuket расходы на лечение таких пациентов достигают около 10 млн батов (24,4 млн руб.) в год. При этом медицинскую помощь оказывают в любом случае, даже если пациент не может заплатить.

Одной из причин называют высокий уровень травматизма среди туристов. В частности, речь идет о ДТП с участием арендованных мотоциклов, а также о случаях, связанных с употреблением алкоголя и наркотиков.

Власти рассматривают введение именно страховки от несчастных случаев. По оценкам, стандартный полис на 2 недели стоит около 1100 (2,6 тыс. руб.) батов и покрывает расходы на лечение в размере от 3,6 (8,7 млн руб.) до 9 млн батов (22 млн. руб). Несмотря на цену, многие туристы приезжают без страховки.

Bangkok Post пишет, что сейчас обсуждаются варианты внедрения. Один из них – обязательное оформление страховки перед въездом. Также сохраняется идея туристического сбора в размере 300 (732 руб.) батов для авиапассажиров, однако внимание властей смещается именно к страховой модели.

Окончательное решение пока не принято. Власти продолжают прорабатывать механизм и условия введения обязательной страховки для иностранных туристов.