Ошибка в 400 км: сибирячка отсудила почти 100 тысяч за неудачный тур в Турцию

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области помогли местной жительнице защитить свои интересы в судебном споре с туристической компанией.

Жительница Новосибирска забронировала недельный отдых в турецком отеле Bodrum Park Resort через агентство. В день покупки тура выяснилось, что реальное расстояние от аэропорта до места проживания составляет 444 километра. При этом в агентстве клиентку уверяли, что путь составит всего 40 километров. Подобное существенное расхождение в информации о маршруте и условиях трансфера стало основанием для немедленного требования о расторжении договора. Потребитель обратилась к туроператору с официальной претензией о возврате средств, однако компания проигнорировала законные требования в установленный срок.

Подобные инциденты в туристической сфере Новосибирска не являются единичными. Согласно статистике регионального Роспотребнадзора, ежегодно сотни горожан обращаются в ведомство с жалобами на качество туристических услуг или предоставление недостоверных сведений. Статья 10 Закона «Об основах туристской деятельности в РФ» прямо обязывает организаторов отдыха предоставлять полную и правдивую информацию о продукте.

В данном случае дезинформация о близости отеля к аэропорту стала решающим фактором для вмешательства надзорного органа. В рамках судебного разбирательства специалисты Управления представили заключение в пользу потребителя, полностью подтвердив факт нарушения прав гражданки.

Суд детально рассмотрел доводы и согласился с позицией заявительницы и Роспотребнадзора. С туристической компании в пользу жительницы Новосибирска было присуждено в общей сложности 93 172,76 рубля. Эта сумма включает в себя неустойку за нарушение сроков возврата средств в размере 88 172,76 рубля и компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей.

Кроме того, суд постановил взыскать с ответчика государственную пошлину в размере 7 000 рублей в доход бюджета. Решение суда еще раз подтвердило, что непредоставление важной информации о туре является серьезным правонарушением со стороны бизнеса.

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области напоминает жителям региона о необходимости проявлять бдительность при оформлении путевок. Специалисты рекомендуют при покупке тура внимательно проверять всю информацию о маршруте и условиях путешествия самостоятельно.