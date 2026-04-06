Россия и Танзания договорились о запуске прямых рейсов

Россия и Танзания приняли политическое решение о запуске прямого авиасообщения между странами. Сейчас стороны ведут работу по организации рейсов.

Как сообщил министр транспорта Танзании Макаме Мняа Мбарава, правительства двух стран уже занимаются подготовкой запуска. По его словам, рейсы планируют открыть как можно скорее, однако точные сроки пока не определены.

Отсутствие конкретных дат связано с необходимостью согласовать ряд технических и организационных вопросов. В частности, стороны продолжают работу над параметрами, которые должны соответствовать международным стандартам в авиации.

В Танзании подчеркивают, что запуск прямых рейсов рассматривается как важный шаг для развития связей между странами. Ожидается, что новое направление упростит поездки и может поддержать туристический поток.

Когда именно появятся первые рейсы, станет известно после завершения всех согласований. Пока проект находится на стадии подготовки.