«Аэрофлот» просят летать на Шри-Ланку круглый год

Шри-Ланка обратилась к Росавиации с просьбой рассмотреть возможность расширения авиасообщения с островом. Об этом сообщил министр транспорта республики Бимал Виракун.

«На данный момент "Аэрофлот" выполняет вылеты 4 раза в неделю. Мы обращаемся к Росавиации с предложением продлить эту программу на весь календарный год», – отметил он.

Министр также подчеркнул, что часть рейсов на остров в том числе через третьи страны были отменены из-за военной напряженности на Ближнем Востоке. Так что для туристов вопрос организации транспортной доступности курортов очень актуален.

«Шри-Ланка очень дружелюбна к гражданам РФ в целом по ряду исторических причин. Мы надеемся, что в ближайшие годы сможем увеличить количество рейсов между нашими странами», – добавил Бимал Виракун.

Ранее в Коломбо прибыл заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. В ходе встречи стороны обсудили развитие туристических связей и расширение прямого авиасообщения. Особое внимание уделялось снижению числа российских туристов на фоне закрытия ряда аэропортов на Ближнем Востоке и необходимости организации дополнительных рейсов.

Власти Шри-Ланки также сообщили о планах рассмотреть возможность упрощения визового режима для иностранных туристов. С начала марта поток путешественников на остров заметно сократился: с 1-го по 25-е число Коломбо посетили 151 693 человека, что на 22% меньше по сравнению с прошлым годом. Среди причин сокращения называются перебои в авиасообщении, рост стоимости поездок и общая нестабильность в регионе.