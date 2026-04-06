Туристы не ждут продления безвиза с Китаем

Новости, поступающие как от российских, так и от китайских дипломатов, в последние дни подтверждают существующую версию, что безвиз между РФ и КНР будет продлен. И, вероятно, в ближайшие сроки. В пролонгации соглашения задолго до этого не сомневались многие представители турбизнеса. Да и туристы. Динамика бронирований туров в Китай лишнее тому подтверждение.

© tourdom.ru

«Дружественные отношения между странами и упрощенный режим въезда очень хорошо помогают. Глубина продаж радует – уже и осень по объемам неплохо смотрится, и начало зимы. В сравнении с бронированиями тех же периодов в апреле 2025 года увеличение на 58%», – рассказал руководитель китайского направления туроператора PAC Group Денис Полушин.

Как утверждает председатель совета директоров компании China Travel, генеральный директор TS tours Сергей Назаров, высокий интерес туристы проявляют к экскурсионным турам:

«Большая часть осени, особенно сентябрь-октябрь уже продана. Даже и ноябрь идет хорошо. Чуть менее активно идут брони на декабрь и Новый год, поскольку времени еще много да и не все предложения сформированы на этот период. Спрос продолжает расти с 2023-го, как открыли Китай после пандемии. А безвиз еще больше его подстегнул, в большинстве своем самостоятельных путешественников».

Эксперт сообщил, что в условиях упрощенного въезда можно говорить и о более высоком интересе к лету:

«Обычно по экскурсионке в это время затишье, потому что жарковато. Но в этом году и лето прямо пользуется спросом».

Ранее TourDom.ru писал, что по предварительным планам российско-китайский безвиз хотят продлить до 2027 года.