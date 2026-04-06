Россиянам раскрыли цены на пляжный отдых в Европе

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли стоимость пляжного отдыха в Европе летом 2026 года. Цены опубликованы на сайте организации.

По данным источника, наиболее востребованными у россиян странами на летний сезон стали Италия, Кипр, Греция, Испания и Черногория. Самым бюджетным направлением считается Кипр: у туроператора Let's Fly можно купить десятидневный тур в это островное государство за 201 тысячу рублей на двоих.

Чуть дороже обойдутся туры в Черногорию: компания «Русский Экспресс» предлагает отдохнуть в городе Будва за 203 тысячи рублей на двоих с перелетом. Тем временем за покупку тура на испанский курорт Коста-Брава придется отдать от 223 тысяч рублей на двоих с перелетом, а за отдых на греческом острове Родос — 238 тысяч рублей на двоих с перелетом.

Самой дорогой страной для пляжного отдыха в 2026 году оказалась Хорватия. Десятидневный тур туда стоит минимум 321 тысячу рублей на двоих с перелетом и проживанием в четырехзвездочном отеле.

Ранее в АТОР назвали самые популярные страны для оформления шенгенских виз. В список вошли Италия, Франция и Испания. При этом сроки подачи документов в консульства этих европейских государств разнятся.