Авиакомпании Южной Кореи обсуждают с Москвой возможность запуска рейсов

Авиакомпании Южной Кореи обсуждают с Москвой возможность возобновления прямого авиасообщения. Об этом заявил президент Корейско-российского делового совета Пак Чжон Хо.

«Корейские перевозчики на днях были как раз на Международном транспортно-логистическом форуме, переговоры идут», – сказал он, отвечая на вопрос о возможном перезапуске маршрутов.

По словам главы делового совета, сейчас обсуждается, какое именно решение было бы приемлемо для обеих сторон.

Отметим, что разговоры о восстановлении авиасообщения идут с октября прошлого года. Тогда об этом рассказал замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Его слова даже пришлось комментировать представителю Korean Air, который мягко уточнил, что запуск рейсов будет возможен только после стабилизации ситуации в России.

Прямое авиасообщение между Россией и Южной Кореей было приостановлено в 2022 году по решению властей республики на фоне конфликта на Украине. До этого выполнялись рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Сеул, Пусан, Чеджу и аэропорт Гимпо. На этих направлениях работали, в частности, «Аэрофлот» и Korean Air.

Также популярностью пользовался маршрут Владивосток – Сеул, перелет занимал всего 2–3 часа.