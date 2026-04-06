Названы самые популярные у россиян направления для отдыха в мае

Самым популярным у россиян направлением для отдыха на майские праздники по-прежнему является Турция. Об этом радио Sputnik рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Специалист напомнил, что в начале мая температура воды в Средиземном море, находящемся в Турции, у.же прогревается и подходит для купания.

По словам эксперта, на втором месте по популярности находится Египет, а на третьем — Таиланд. Также российские путешественники активно планируют поездки в Китай и Вьетнам.

«Вот эта пятерка стран аккумулирует примерно 80% российского турпотока в дальнее зарубежье на майские праздники. Понятно, что еще есть другие страны, такие, как те же Мальдивы или Индонезия, или европейские страны», — подчеркнул он.

Среди стран ближнего зарубежья лидером стала Белоруссия. Помимо этого, некоторые россияне планируют провести майские праздники в Армении, Абхазии, Грузии, Узбекистане и Казахстане.

Специалист отметил, что в 2026 году туры подорожали из-за цен на авиационное топливо. При этом зарубежные отели, в том числе в Турции и в Египте, не увеличили стоимость своих услуг.

До этого в сервисе «Купибилет» говорили, что самыми популярными направлениями для отдыха в России в апреле стали Калининград и Сочи. Спросом у путешественников также пользуются Санкт-Петербург, Махачкала и Минеральные Воды.