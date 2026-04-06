Безвиз между Россией и Саудовской Аравией заработает с 11 мая

Соглашение РФ и Саудовской Аравии о взаимной отмене визовых требований для граждан обеих стран вступает в силу 11 мая. Об этом сообщили в российском МИД.

По новым правилам, россияне смогут въезжать в Саудовскую Аравию без оформления визы и находиться там до 90 дней в течение календарного года – как непрерывно, так и суммарно. При этом режим не распространяется на поездки, связанные с трудовой деятельностью, обучением или длительным проживанием. Также сохраняется необходимость получения виз для паломничества, хаджа и умры.

Аналогичные условия предусмотрены и для граждан Саудовской Аравии при посещении России.

Параллельно стороны рассматривают возможность расширения прямого авиасообщения. Ранее саудовские перевозчики изучали запуск рейсов не только в Москву, но и в Сочи, Санкт-Петербург и Казань. Однако на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке обсуждение этого вопроса временно приостановлено.