Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией вступит в силу 11 мая

С 11 мая граждане России и Саудовской Аравии смогут путешествовать друг к другу без необходимости получения виз. Соответствующее соглашение начнет действовать с указанной даты.

Как сообщает МИД РФ, 1 декабря 2025 года правительства двух стран подписали в Эр-Рияде документ о взаимной отмене визовых требований.

Внешнеполитическое ведомство также уточнило, что срок безвизового пребывания не должен превышать 90 дней в течение одного календарного года в непрерывном или суммарном исчислении.

Важным условием является отсутствие трудовой деятельности, обучения или постоянного проживания граждан РФ на территории Саудовской Аравии.