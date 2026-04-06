Дети смогут въехать в Абхазию по свидетельству о рождении уже в мае

Возможность въезда для детей до 14 лет из России в Абхазию по свидетельству о рождении заработает уже в мае. Об этом сообщил президент республики Бадра Гунба.

Как уточнили в пресс-службе главы государства, для реализации решения потребуется провести ряд подготовительных мероприятий с участием федеральной пограничной службы и других профильных ведомств. На настройку процедур и приведение работы служб в соответствие с новыми правилами отводится около месяца.

Ранее миграционные органы информировали, что с 20 января несовершеннолетние граждане России не могут выезжать за границу по свидетельству о рождении – для поездок требуется заграничный паспорт. Однако на прошлой неделе по поручению президента РФ Владимира Путина для Абхазии было сделано исключение.

Представители туристической отрасли отмечали, что введенные ограничения могли негативно сказаться на спросе: Абхазия традиционно пользуется популярностью у российских семейных туристов, для которых упрощенный порядок въезда имел ключевое значение.