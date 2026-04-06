Китай согласился продлить безвизовый режим с Россией на год

Китай уведомил российскую сторону о готовности продлить действие безвизового режима еще на год. Об этом министерство иностранных дел РФ.

Как уточнили дипломаты, Пекин согласился продлить безвизовый режим с Россией до сентября 2027 года.

«Партнеры уже уведомили нас о готовности продлить действие безвизового режима для россиян еще на один год», — заявили в российской внешнеполитическом ведомстве.

В МИД добавили, что сейчас работают над деталями соглашения.

Ранее посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй предложил продлить безвиз с Россией навсегда.