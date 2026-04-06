Новосибирских туристов предупредили о риске потерять уже оплаченные путевки

Жители Новосибирска, запланировавшие отдых в Египте, Таиланде или Вьетнаме, могут лишиться уже оплаченных туристических путевок либо столкнуться с необходимостью внести дополнительные средства. Причиной стало внезапное увеличение топливных сборов авиаперевозчиками, осуществляющими рейсы по этим направлениям.

«В последние два дня российские и иностранные авиакомпании начали предъявлять туроператорам счета на доплату за рейсы, которые уже были подтверждены на ближайшие даты. Новые сборы уже отразились на конечной стоимости путевок», – прокомментировали информацию в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как уточнили эксперты, у одного из туроператоров средняя цена поездки в Египет подскочила на 57 долларов с человека (что эквивалентно почти 10 тысячам рублей на двоих), а по отдельным маршрутам превышение достигает 110 долларов (около 18,8 тысячи рублей на двоих).

Главная сложность заключается в том, что дополнительные счета выставлены по рейсам на ближайшее время, тогда как туры на эти даты уже проданы по прежним расценкам. Многие туристы уже имеют на руках авиабилеты и ваучеры. Некоторые туроператоры уже потребовали от турагентств произвести доплату по полностью оплаченным заявкам. В типовых договорах присутствует пункт, согласно которому при непредвиденном повышении стоимости перевозки туроператор имеет право увеличить цену тура, а турагент обязуется внести соответствующую доплату.