Туристы на Пхукете могут остаться без транспорта

Туристы на Пхукете 6 апреля могут остаться без транспорта: местные таксисты в понедельник проведут забастовку, чтобы добиться от властей повышения тарифов на перевозки.

В результате недавних скачков топливо подорожало на 17 THB за литр, а стоимость услуг водителей остается почти на прежнем уровне. Центральный комитет по наземному транспорту разрешил с понедельника поднять тарифы на 5 сатангов (0,05 THB) за километр, но организаторы акции считают это недостаточным, чтобы покрыть убытки, пишет Pattaya People.

По словам представителя инициативной группы «Жёлто-красные» Вати Васанарангруанга, к забастовке могут присоединиться более 4 тыс. человек. Планируется провести массовое собрание, чтобы подать петицию губернатору Пхукета с требованиями более справедливого регулирования ценовой политики. Кроме того, они добиваются ужесточения мер против нелегалов, услуги которых дешевле, чем у официальных автопарков.

Если цены продолжат расти, это отразится на качестве и объеме предоставляемых услуг и поставит под угрозу стабильность всей системы пассажирских перевозок, предупредили инициаторы акции. По их словам, в северо-восточной провинции Кхонкэн рост стоимости дизельного топлива, достигающей почти 50 THB (около 1,35 USD) за литр, уже привел к сокращению рейсов общественного транспорта, и это может произойти в других регионах.