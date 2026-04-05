Тревел-блогер перечислил самые безумные застольные традиции в разных странах

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, перечислил самые безумные застольные традиции в разных странах. Своим опытом он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что в Индии едят руками, но по определенным правилам. За столом нельзя использовать левую руку, пачкать пальцы выше второй фаланги, облизывать их и слизывать с ладони. В Киргизии есть традиция резать мясо на полу перед гостями, а в Монголии — пить чай с солью и маслом без возможности отказаться.

Тим также отметил, что в Грузии любят длинные тосты. Когда один из участников застолья говорит о Боге, Родине, родителях, вине, врагах, друзьях, о том, что жизнь — это путь, а вино — это кровь земли, гости слушают. После этого все выпивают, а затем идет следующий тост.

«Тосты в Грузии — это не алкоголь. Это терапия. Дорогая терапия», — констатировал путешественник.

Еще с одной необычной застольной традицией Тим столкнулся в Китае. Там гость должен рыгнуть после еды, чтобы показать, что еда была вкусная.

«Если не рыгаешь — значит, не понравилось», — добавил он.

А в Корее принято, чтобы за столом старшие наливали младшим.

«Ты не наливаешь себе. Ты ждешь, пока нальют. А старшие пьют первыми. Это иерархия. Это уважение», — заключил автор.

