На Пхукете туристов пообещали избавить от очередей в аэропорту

В аэропорту Пхукета установят автоматизированные гейты для вылета туристов из страны. Власти пообещали ускорить внедрение системы Automatic Border Channel после жалоб на длинные очереди на паспортном контроле. В иммиграционной службе уточнили, что к работам приступят после завершения праздника Сонгкран, который в 2026 году приходится на 13–15 апреля.

Очередной коллапс в международном терминале в конце марта вызвал скандал в соцсетях, где происходящее назвали настоящей битвой. Возвращающиеся домой россияне смогли пройти процедуру погранконтроля за 3 часа, воспользовавшись платной услугой Fast Track. О подобных ситуациях туристы ранее постоянно рассказывали в пабликах, посвященных Пхукету. На прошедшей неделе также отмечалось большое скопление народа из-за того, что работали не все стойки на КПП.

Вчера на совещании руководителей аэропорта и иммиграционной службы Таиланда, посвященном скандальной теме, отметили, что к значительным очередям в терминале международных рейсов привел сбой в компьютерной системе. Чиновники признали проблемы, но отвергли обвинения в злоупотреблении ситуацией для получения прибыли от платного обслуживания.

Туристов заверили, что уже скоро автоматизация решит кадровые проблемы в иммиграционной службе, и процесс ускорится. В частности, был приведен опыт аэропортов Бангкока, где такие смарт-гейты уже внедрены. Кроме того, пообещали модернизировать компьютерную систему иммиграционного контроля – на это отведены ближайшие 2 года.

Еще одним узким местом остается пропускная способность терминала – до 1600 пассажиров в час. По словам руководства аэропорта, за этот время авиагавань способна обслуживать до 25 рейсов.

Среди других мер было упомянуто выделение дополнительного персонала для управления пассажиропотоком в часы пиковой нагрузки и расширение использования онлайн-регистрации на рейсы.

