Крупная американская авиакомпания начала отменять рейсы

Американская авиакомпания Delta Air Lines отменила рейс по маршруту Лос-Анджелес (LAX) — Анкоридж (ANC) в связи с высокими ценами на нефть. Об этом сообщает Ishrion Aviation в соцсети Х.

Уточняется, что летние рейсы на этом направлении возобновляться не будут.

Решение принято на фоне роста стоимости топлива, который делает эксплуатацию маршрута экономически нецелесообразной.

Delta выполняет более 5400 рейсов в день и обслуживает 325 направлений в 52 странах на шести континентах.

Ранее стало известно, что крупные аэропорты Италии — Милана, Венеции, Болоньи и Тревизо — ввели временные ограничения на заправку коммерческих авиарейсов.