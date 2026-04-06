Россиянка описала отели Египта фразой «ощущение возврата на 15-20 лет назад»

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова сравнила отдых по системе «все включено» в Турции и Египте и назвала минусы и плюсы обеих стран. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что в Египте есть много отелей с солидным возрастом.

«Тяжелая мебель, устаревший дизайн, ощущение возврата на 15-20 лет назад... При реновации чаще всего ограничиваются обновлением техники и косметическим ремонтом. Новые отели появляются редко», — такими фразами описала она гостиницы африканской страны.

По словам путешественницы, в Турции гораздо больше современных отелей со стильным интерьером, новой мебелью, продуманным дизайном и качественной техникой.

Среди других минусов отдыха в Египте Коновалова назвала ядовитых морских обитателей, которые встречаются даже у берега. Кроме того, в ряде районов Хургады и Шарм-эш-Шейха не самые удобные заходы в море. В Турции, по словам россиянки, опасных рыб и медуз нет, но Средиземное море заметно холоднее, поэтому зимой в нем почти никто не купается.

Коновалова также предупредила, что отдых в Турции сезонный — зимой там может быть прохладно и дождливо. А вот в Египет можно летать круглый год.

