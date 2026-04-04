Туристы едва не остались без ночлега в далекой стране

Туристы – подписчики тг-канала «Крыша ТурДома» поделились опытом самостоятельного путешествия в Перу, едва не обернувшегося неприятностями.

Часть запланированного маршрута предполагала отдых в прибрежном городке Паракас. Отель Paracas, a Luxury Collection Resort 5* Ольга К. (имя изменено. – Ред.) забронировала на 3 ночи с 4 по 7 апреля на одном из онлайн-сервисов. Но так как предшествовавший пребыванию на море трекинг в горах туристы завершили на день раньше, планы решили скорректировать: запросили на онлайн-площадке дополнительную ночь в гостинице Паракаса, с 3-го на 4-е число. Ответ: внести изменение в изначальное бронирование уже невозможно, но отель готов разместить еще на сутки с оплатой 377 долларов на месте – на основании направленного ему электронного письма.

По прибытии в Paracas, a Luxury Collection Resort выяснилось, что заявки там не получали. В подтверждении дополнительной ночи было отказано.

Как пояснила Ольга К., в онлайн-сервисе сослались на «технический сбой», извинились и предложили в виде компенсации бонусные баллы на очередной заказ на сумму 2 тыс. руб.

Найти альтернативы оказалось проблемой – в связи с католической Пасхой мест в других гостиницах перуанского городка практически не было. В одном из отелей запросили 1200 долларов, но минимальное проживание – двое суток. Туристы поинтересовались у онлайн-площадки возможностью отказа от ночи в Paracas, a Luxury Collection Resort с 4 на 5 апреля, но там пояснили: так как бронирование по невозвратному тарифу, при отмене удержат штраф.

Спустя несколько часов онлайн-сервис предложил остановиться на дополнительные сутки в Riviera Inka Paracas за 276 долларов в стандартном двухместном номере. Однако на ресепшен этой гостиницы с туристов запросили в случае прямого бронирования почти втрое меньше – всего 90 долларов. Ольга К. не скрывает возмущения, считает, что онлайн-площадка чуть ли не решила нажиться на их непростой ситуации, и не исключает обращения в суд.

Скорее всего, большая разница с ценой «от стойки» объясняется не неким «злым умыслом», а особенностями договорных отношений с гостиницей. Судебные перспективы у этой истории, конечно, сомнительные: туристы по своей воле неожиданно поменяли планы, никаких своих обязательств онлайн-площадка не нарушила. Более того, по возможности пыталась оказать содействие.

«Сотрудники службы поддержки запросили у клиента счет за проживание в отеле, в котором он остановился на дополнительную ночь, чтобы на его основании рассмотреть вопрос компенсации. Сейчас ожидаем эти документы, пока их не получили», – прокомментировали порталу TourDom.ru в онлайн-сервисе.

При самостоятельной организации поездок туристы принимают на себя все риски. Чтобы избежать проблем, разработку и бронирование сложных маршрутов, особенно на не самых массовых для россиян направлениях, рекомендуется доверять профессиональным участникам туррынка – туроператорам и турагентам.