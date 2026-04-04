Два аэропорта в разных частях Стамбула соединят железной дорогой

Всемирный банк одобрил финансирование строительства железной дороги между двумя международными аэропортами в крупнейшем городе Турции – им. Сабихи Гёкчен (SAW) и новым аэропортом Стамбула (IST). Реализацией проекта займется Министерство транспорта и инфраструктуры страны, пишет турецкое издание Onedio.

Аэропорт им. Сабихи Гёкчен находится примерно в 35 км к юго-востоку от исторического центра города, тогда как аэропорт Стамбул расположен в 40 км на северо-запад. Расстояние между ними по прямой составляет около 60–70 км, а по автодорогам – порядка 80–90 км.

В настоящее время пассажиры, которым нужна пересадка на рейс со сменой воздушной гавани, вынуждены использовать автобусы, такси, метро и пригородные линии Marmaray. Время в пути может занимать от 1,5 до 2,5 часа – в зависимости от трафика. Новая линия должна существенно сократить время в пути и разгрузить автодороги. Ранее в Минтрансе говорили, что после ее запуска трансфер между аэропортами будет занимать около 30 минут.

По замыслу властей проект поможет укрепить роль Стамбула как глобального транзитного хаба между Европой и Азией.

Турция получит от Всемирного банка льготный кредит в размере 1,67 млрд евро и планирует привлечь средства других международных институтов развития. В итоге общий объем льготного внешнего финансирования проекта может достичь около 6,75 млрд долларов.

Точные сроки реализации проекта пока не объявлены, это может занять около 4–5 лет.